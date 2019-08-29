Varto da trafik kazası: 1 yaralı Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza,Varto-Hınıs karayolunda meydana geldi. Erzurum’un Hınıs ilçesi istikametinden Varto istikametine giden Erkan Ekin yönetimindeki 49 AB 906 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Erkan Ekin kamyonda sıkıştı. Olay yerine gelen Muş İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kamyonda sıkışan sürücü Erkan Ekin’i çıkardı. Yaralı halde çıkarılan Ekin, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edilirken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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