Varlık Fonu’ndaki ortaklık tamam

Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıflar Bankası’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalarda “12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ’nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonuna hisse devir sürecinin başlatıldığı ve PTT A.Ş. tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti” bilgisi hatırlatıldı. Açıklamalarda “Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile pay devir işlemleri tamamlanmıştır” denildi. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından geçen yıl eylül ayında kurulan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş, 21 milyon TL sermayeye sahip.