Varlık barışından yararlanacaklar dikkat!

YENİ AKİT ANKARA

Mükelleflere herhangi bir mali yükümlülük getirmeden işletmelerinin mali yapısını düzenleme imkanı sunan varlık barışından yararlanma süresi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Emre Özerçen, “Yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla, yurtiçinde bulunan ve kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamındadır” dedi.

Yararlanma koşulları

Varlık barışından yararlanma koşulları hakkında bilgi veren Emre Özerçen, “Yurtdışında bulunan bu varlıkların düzenlemeden yararlanabilmesi için Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, bildirimi yapılan bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya transfer edilmesi gerekiyor. Yurtiçinde bulunan varlıklara ilişkin düzenlemeden yararlanılabilmesi için; gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Türkiye’de bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle mükellefin kanuni defter ve kayıtlarında yer almaması, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasasıyla taşınmazların 30 Haziran 2022 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.