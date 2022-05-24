  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haksızlığı uğradığında bakın ne demiş! Sen de 'Maganda' mısın nesin Bülent Arınç?

Fatih Erbakan'dan LGBTİ sapkınlığına sert tepki: Ahlaksızlıktır!

İran'da bu kez uçak düştü! Sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bahçeli'den kira ve konut fiyatları açıklaması

Mister Fehmi Koru'nun ayarları bozuldu! Bize ne be adam futboldan hem de İngiliz liginden

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'den onu almaya geliyor! Ziyaret sebebi belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

Milyarderlerden şaşırtan eylem! Ekonomik kriz sonrası harekete geçtiler

Edirne'den çok kötü haber geldi! Ayçiçek yağına her an zam gelebilir... Sebebi şok etti

Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya veto koydu ses HDP'den geldi
Ekonomi Varlık barışından yararlanacaklar dikkat!
Ekonomi

Varlık barışından yararlanacaklar dikkat!

Mükelleflere herhangi bir mali yükümlülük getirmeden işletmelerinin mali yapısını düzenleme imkanı sunan varlık barışından yararlanma süresi 30 Haziran tarihinde bitecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:56:00 - 2022-05-24 15:59:11
Varlık barışından yararlanacaklar dikkat!

YENİ AKİT  ANKARA

Mükelleflere herhangi bir mali yükümlülük getirmeden işletmelerinin mali yapısını düzenleme imkanı sunan varlık barışından yararlanma süresi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Emre Özerçen, “Yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla, yurtiçinde bulunan ve kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamındadır” dedi.

Yararlanma koşulları

Varlık barışından yararlanma koşulları hakkında bilgi veren Emre Özerçen, “Yurtdışında bulunan bu varlıkların düzenlemeden yararlanabilmesi için Türkiye’deki banka ve aracı kurumlara bildirilmesi, bildirimi yapılan bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya transfer edilmesi gerekiyor. Yurtiçinde bulunan varlıklara ilişkin düzenlemeden yararlanılabilmesi için; gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, Türkiye’de bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle mükellefin kanuni defter ve kayıtlarında yer almaması, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasasıyla taşınmazların 30 Haziran 2022 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay