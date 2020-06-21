Varlık barışı için son fırsat

Bu tarihe kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunanlar, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Varlık barışı uygulamasından yararlanılması halinde, bu varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15’inci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek ödeyecek.