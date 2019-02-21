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Varisle ilgili bilinmesi gereken 5 önemli bilgi

Varis, gerek estetik kaygılara gerekse de şiddetli ağrılara sebep olduğu için yaşam kalitesini düşüren hastalıklar arasında yer alıyor. Varis günümüzde oldukça sık karşılaşılan ancak riskleri pek fazla bilinmeyen, daha çok estetik kaygılar nedeni ile sorun edilen bir hastalıktır. Peki varisi olanlar nelere dikkat etmeli? İşte varis ile ilgili 5 önemli bilgi...

21 Şubat 2019 Perşembe 20:37
Varisle ilgili bilinmesi gereken 5 önemli bilgi

Varis, gerek estetik kaygılara gerekse de şiddetli ağrılara sebep olduğu için yaşam kalitesini düşüren hastalıklar arasında yer alıyor. Varis günümüzde oldukça sık karşılaşılan ancak riskleri pek fazla bilinmeyen, daha çok estetik kaygılar nedeni ile sorun edilen bir hastalıktır. Peki varisi olanlar nelere dikkat etmeli? İşte varis ile ilgili 5 önemli bilgi...

1. Bacak toplardamarlarında akım yerçekiminin tersi yönünde ve tamamen pasif bir şekilde gerçekleşir

Bu akımı sağlayan 2 temel faktör atardamarlardaki kanın itiş gücü ve kalbin emiş gücüdür. Bunun dışında bacak kaslarının hareketi ile toplardamarlarda sağlanan sağma etkisi toplardamar akımına destek olan en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle koşma, yürüme ve yüzme gibi sporlar, varisten koruyucu aktivitelerdir.

2. Varis daha çok bacaklarda rastlanan bir hastalıktır

Varis hastalığı, toplardamarlardaki akımda bozulmalar ve toplardamar yapısındaki değişikliklerle birlikte meydana gelen genişlemelerle karakterize bir hastalıktır. Yerçekimi ve yüksek basınç, varis hastalığının gelişimindeki en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle yerçekiminin en fazla etkilediği ve basıncın en yüksek olduğu bacak toplardamarları, süreçten en çok etkilenen damarlardır.

3. Bacaktaki toplardamar sistemi oldukça yaygındır

Bacaklarda temel olarak 3 toplardamar sistemi bulunur. Bunlardan ilki derinde ve kaslar arasında yer alan, daha geniş yapıdaki derin toplardamar sistemidir. İkinci sistem olan ve kaslarla cilt arasında bulunan sisteme yüzeysel venöz sistem adı verilir. Bu sistemdeki ana damarlardan biri olan safen veni, aynı zamanda koroner baypas ameliyatlarında, baypas için kullanılan bir damardır. Üçüncü ve son sistemse bacağın çeşitli seviyelerinde derin sistem ile yüzeysel sistem arasında bağlantı kuran ve perforan venöz sistem olarak adlandırılan sistemdir. Her 3 sistem de varis hastalığından etkilenebilmektedir ve her 3 sistem için de farklı tedavi yöntemleri mevcuttur.

4. Kapakçıklarda fonksiyon bozukluğu oluşur

Normalde toplardamarların içinde kanın tek yönlü hareketini sağlayan kapakçıklar mevcuttur. Kan, yerçekiminin tersi yönünde bilekten kalbe doğru hareket etmektedir. Damar içindeki kapakçıklar kanın yukarı doğru hareketi sırasında açılırlar, daha sonra kapanarak kanın geriye kaçmasını engellerler. Çeşitli sebeplerle bu kapakçıklarda meydana gelen yapısal veya fonksiyonel bozukluklar kanın geriye doğru kaçmasına ve zaman içinde varis hastalığının gelişmesine neden olur.

5. Karnın alt kısmındaki toplardamarlarda da varisleşmeler oluşabilir

Karnın alt kısmındaki toplardamarlar da bacaklardan sonra yerçekiminden etkilenen ve varis gelişimi görülebilen damarlardır. Anal bölgede gelişen hemoroidler, erkeklerde testislerde görülen varikosel ve kadınlardaki kasık, alt karın toplardamarlarının varisleşmesi olarak tarif edilen "Pelvik Konjesyon Sendromu" da temelde toplardamarlardaki varisleşme ile karakterize hastalıklardır.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:37
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