Türk mutfağının vazgeçilmezi: Tok tutan asırlık lezzet... Şekerden kalbe tam koruma sağlayan meyvelerden

Araştırmalar, avokadonun yalnızca kalp sağlığı açısından değil, kan şekeri kontrolü konusunda da fayda sağlayabileceğini gösteriyor. 6 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, düzenli avokado tüketen bireylerde Tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Özellikle prediyabet olarak adlandırılan yüksek risk grubundaki kişilerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Uzmanlara göre avokadonun yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağ yapısı, sindirimi yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişlerin önüne geçmeye yardımcı oluyor. Beslenme uzmanları, avokadonun sağlıklı bir besin olmasına rağmen yüksek enerji içeriğine sahip olduğunu hatırlatıyor. Yaklaşık yarım avokado 160 kalori ve 15 gram yağ içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, avokadonun mevcut beslenme düzenine ek bir gıda olarak değil; tereyağı, margarin, mayonez gibi doymuş yağ kaynaklarının yerine tercih edilmesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenmenin temelinde tek bir "mucize besin" değil, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeninin yer aldığı da özellikle vurgulanıyor. Türkiye'de avokado üretimi, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde (başta Antalya olmak üzere Mersin, Muğla ve Hatay) yoğunlaşmıştır ve üretim genellikle Ekim ile Mart ayları arasında yapılır. Anavatanı Orta Amerika olan avokado, Türkiye'de yetiştirilen oldukça besleyici ve sağlıklı bir tropikal meyvedir. Avokado, yüksek lif oranı ve sağlıklı tekli doymamış yağ asitleri sayesinde mideyi geç terk ederek uzun süre tok kalmanızı sağlar. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Günlük porsiyon kontrolü için genellikle yarım avokado tüketimi önerilir.