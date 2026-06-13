"Olaydan sonra tanıştık, arkadaş gibi olduk" Saldırıdan geriye yaralı olarak iki çocuk kaldığını ifade eden Arslan, "Osman Tunahan Bakacak burada. Onun babasıyla görüşüyoruz zaten. O da dün bizim çocuğumuzu karşıladı, Allah razı olsun. Olaydan sonra tanıştık, arkadaş gibi olduk" şeklinde konuştu. Hasan Arslan, vefat eden öğretmen ve öğrencilere rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulundu. Diğer çocukların kurtulup sağlığına kavuştuklarını dile getiren Arslan, kendi çocuğunun da sağlığına kavuşmasını duygulanarak gözyaşları içinde diledi. Oğlunun bilincinin kapalı olduğunu ve gözlerini açıp kapattığını hatırlatan Arslan, doktorların kurul oluşturup ne yapılacağına karar vereceklerini belirtti.