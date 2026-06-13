"59 gün oluyor biz daha eve hiç girmedik" Olay günü yaşanılanları anlatan Hasan Arslan, "Öğrendiğimizde beynimizden vurulmuşa döndük. Çocuğumuz nasıl kafasına darbe aldı, biz de aynı şekilde. 59 gün oluyor biz daha eve hiç girmedik. 15 Nisan'dan bu yana biz evimize daha girmedik. Hastane hastane dolanıyoruz. Sırf çocuğumuzun elinden tutmak, görmek bile bizi mutlu ediyor" dedi. "Okul en güvendiğimiz yerdi" Karne döneminin geldiğini ve oğlunun derslerinin iyi olduğunu belirten Arslan, "Sırf matematik dersi için gitti okula. Normalde o gün okul yokmuş, öyle bir söylenti vardı. Bize de haber vermediler ama çocukların yarısı gitmiş yarısı gitmemiş. Çocuk da o gün annesine ‘gitmeyeyim anne' demiş. Annesi de ‘oğlum bugün git, matematik dersi var' demiş. Çocuk matematik dersini çok seviyordu. Derslerinde başarılıydı, okulunu da seviyordu. Okul en güvendiğimiz yerdi" dedi.