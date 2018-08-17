Varisi olanlar nelere dikkat etmeli?

Özellikle uzun süre ayakta kalmayı ya da sürekli oturmayı gerektirecek meslek gruplarında çalışan kadınlarda görülen varis, görsel olarak kadınları mutsuz eder. Dış görünümün yanı sıra tedavi edilmeyen varislerin Kronik Venöz Yetmezlik (KVY) adı verilen daha ciddi bir hastalığa da neden olabileceğini belirten Özel Medline Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinden Op. Dr. Özgür Mart, konuyla ilgili bilgilendiriyor.

VARİS NEDİR?

Toplardamarların genişlemesine ve şişmesine varis denir. Genellikle, vücudun en fazla basınç altında kalan bölgesi olan bacakların alt kısımlarında görülen varis, yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından da önlem almayı gerektirir. Kılcal varisler genelde görüntü bozukluğu dışında bir yakınmaya yol açmazlar. Ancak damarlar genişledikçe belirgin yakınmalar başlar. Varisi olanlarda, gece krampları, bacaklarda kaşıntı ve şişkinlik olur, ayakta kalınca ağrı başlar. Kadınların, hamilelik ve period dönemlerinde varislerle ilgili şikayetleri artar. Uzun süre ayakta kalma sonrası bacakta ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissi oluşabilir. Daha ileri vakalarda ise; özellikle ayak bileği iç tarafında şişme ve deri altında siyaha yakın renk değişikliği görülür. Zamanla bu bölgelerde yaralar oluşabilir.

NEDENLERİ NELERDİR?

Anne ve diğer birinci derece akrabalarında varis hastalığı olması varisin en önemli risk faktörüdür. Bunun yanı sıra; uzun süre ayakta kalınan veya devamlı sabit olarak oturulan bir işte çalışmak, sigara içmek, hızlı kilo almak, hamile olmak ve doğum yapmak varis hastalığının başlamasına neden olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Varis tedavisinde medikal ya da cerrahi uygulamalardan yararlanılabildiğini belirten Op. Dr. Özgür Mart, lokal anestezi ile yapılan cerrahi uygulama ile ilgili: “Varis tedavisinde, rahatsızlığın durumuna göre farklı yöntemlere başvurulabilir. Medikal uygulamaların yeterli olmadığı tedavilerde; kasıktan sadece 2 cm’lik bir kesi ile giriş yapılarak hasarlı damarın tedavisi gerçekleştirilir. Bu operasyon genel olarak tüm damarın çıkarıldığı cerrahi yöntemlerden daha pratik ve konforludur” diy konuştu.

VARİSİ OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Özel Medline Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr Özgür Mart, varisi olanlara hastalara şunları tavsiye ediyor:

* Sıcak damarları genişlettiği için aşırı sıcaklar varisli hastaları rahatsız eder. Çok sıcak suyla banyo yapmayın, kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durun.

* Çok yüksek topuklu ayakkabı giymeyin.

* Uzun süre ayakta aynı pozisyonda kalmamaya çalışın.

* Düzenli yürüyüş yapın. Bacakları çalıştırdığı için yüzme de varise iyi gelir.

* Dolaşım bozukluklarına neden olduğu için dar kot pantolon giymeyin.

* Kilo, varisin artmasına neden olacağı için beslenmenize dikkat edin. Kilo almamak için Akdeniz tipi beslenmeyi tercih edin. İdeal kilosunu koruyan varis hastaları, ayak ve bacaklara daha az yük bineceğinden rahat ederler.

* Akşamları soğuk suyla masaj yapmak ve ayaklar hafif yüksekte yatmak hastaları rahatlatır.

VARİSLER TEDAVİ EDİLMEZSE BAŞKA SORUNLARA YOL AÇAR MI?

Varis tedavi edilmezse ciltte çeşitli ödemlere ve kapanması çok güç yaralara sebep olabilir. İlerleyen varis kan dolaşımında da önemli problemlere yol açabileceğinden varislerin ilerlemesine engel olmak gerekir.