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Varis için bitkisel çözüm! Varis için hangi doktora gidilir?

Malesef günümüzde varisi sayısı giderek artıyor. Daha doğrusu hastalıklarda bir artış söz konusu bunun nedeni de toplumlar beslenme kültürünü değiştiriyor. Hep hazır gıdalar, doğal gıdalarda uzaklaşılması sonucu oluyor. İç ve dış varis olarak ikiye ayrılan varislerin yüzde 85’i kalbe giden kirli kanın, topladamaraki kaçak nedeniyle, bacak damarına baskı yapmasınan kaynaklanıyor. Bu nedenle hastalığı kalp cerrahları tedavi etmeli, doğru varis çorabını da onlar belirlemelidir. Peki varise karşı hangi doğal kür uygulanmalıdır?

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Varis için bitkisel çözüm! Varis için hangi doktora gidilir?

Malesef günümüzde varisi sayısı giderek artıyor. Daha doğrusu hastalıklarda bir artış söz konusu bunun nedeni de toplumlar beslenme kültürünü değiştiriyor. Hep hazır gıdalar, doğal gıdalarda uzaklaşılması sonucu oluyor. İç ve dış varis olarak ikiye ayrılan varislerin yüzde 85’i kalbe giden kirli kanın, topladamaraki kaçak nedeniyle, bacak damarına baskı yapmasınan kaynaklanıyor. Bu nedenle hastalığı kalp cerrahları tedavi etmeli, doğru varis çorabını da onlar belirlemelidir. Peki varise karşı hangi doğal kür uygulanmalıdır? 

Varis neden olur? Varisi azaltmak için neler yapılmalı? Varis için doğal bitkilerden nasıl yararlanılır? "Varis" denilince toplumumuzda direkt bacaklarda gözle görülen mavi-yeşil damar genişlemeleri bilinmektedir. Halbuki varis, geceleri bacakların huzursuzluğundan tutun da derin yaralara kadar giden bir hastalık kompleksidir. Bu yaralar özellikle bacağın iç kısmındaki topuğun hemen üstünde önce "mercimek" büyüklüğünde başlayıp, tedavi edilmezse bacağın kaybına kadar gidebilen derin yaralara dönüşebilir. Bazen bacak damarında pıhtı oluşumu ve bu pıhtının akciğerlere ulaşımıyla ölüme kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir.

Varise karşı hangi doğal kür uygulanmalıdır? 

Çabançantası

Kaynayan 1 bardak suyun içerisine 1 tutam çabançantası atıp 3 dakika kaynatıp süzünüz. Ilıyınca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra içiniz. 

Kırkkilit

Kaynayan 1 su bardağğı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kırkkilit otu atıp 3 dakikadan sonra süzünüz. Sabah kahvaltısından 2 saat sonra günde 1 defa içiniz. Her defasında taze hazırlanmalıdır.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
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