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VAR'dan sonra büyük yenilik! Kural değişiyor

Futbol oyun kurallarında yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklendi. Artık maç içerisinde kullanılan penaltı atışlarında tamamlama olmayacak. Top şayet kaleciden ya da direkten dönerse oyun duracak.

02 Kasım 2018 Cuma 18:05
VAR'dan sonra büyük yenilik! Kural değişiyor

Maç içindeki penaltı atışlarında bundan sonra topu tamamlama olmayacak. Kaleciden ya da direkten dönen toplara müdahale edilemeyecek, oyun duracak.

Futbolda oyun kurallarını belirleyen organ olan IFAB (Uluslar arası Futbol Birliği Kurulu), bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda oyun kurallarına dair yapılması öngörülen değişiklikler konuşulurken, bunlara dair bazı detaylar sızdı.

Buna göre maç sırasında kullanılan penaltılar ile ilgili değişikliğe gidilmesinin düşünüldüğü ortaya çıktı. Karşılaşma esnasında kullanılacak penaltılar bundan böyle yalnızca tek vuruş olacak, dönen vuruşu tamamlama opsiyonu kaldırılacak. Tıpkı seri penaltı atışlarında olduğu gibi, 90 dakika içerisindeki penaltı atışlarında da yalnızca tek vuruş hakkı olacak.

Elle oynama, oyuncu değiştirmeye sınır

Elle oynamada kasıt şartının kaldırılması da konuşulan konular arasında. Ayrıca topun oyunda olmadığı zamanların göz önünde bulundurularak 90 dakikanın sonuna eklendiği uzatmalarda, oyuncu değişikliğinin de kaldırılacağı belirtiliyor. Kural değişikliklerinin IFAB’ın önümüzdeki toplantılarında resmiyete kavuşması bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 18:05
  1. Futbol
  2. Futbol oyun kuralları

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