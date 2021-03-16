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Ekonomi Varank’tan yerli aşı müjdesi
Ekonomi

Varank’tan yerli aşı müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Covid-19 Platformu’yla yenilikçi, dünyada çok az denenmiş aşı adaylarını geliştirmek istiyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 10:08:00 -
Varank’tan yerli aşı müjdesi

3 aşı adayımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) başvurdu. Kurum, onaylar onaylamaz insan denemeleri aşamasına başlayacağız. Biz sene sonuna kadar yerli aşımızı elimize almayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu. Aşı geliştirme süreçlerinin oldukça meşakkatli ve uzun olduğuna dikkati çeken Varank, “Türkiye’de daha önce de ilan ettik, üniversitelerimizin projeleri var. Mesela Kayseri’de bir hocamızın aşı adayı faz-2 çalışmasını şu anda gerçekleştiriyor, faz-3 aşamasına geçmesine az kaldı” dedi. Varank, ayrıca “Dünyada aşı savaşları devam ediyor. Fakir ülkelere hiç aşı gitmiyor. Dolayısıyla burada geliştireceğimiz aşının uzun yıllar devam edecek salgınla mücadelede önemli bir başarı olacağını biliyoruz ve diğer ülkelerle bunu paylaşmak için de hazırlıklarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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