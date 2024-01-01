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Gündem Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'
Gündem

Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'

Yeniakit Publisher
2024-01-01 19:45:00 - 2024-01-01 19:57:13

Fatih Altaylı'nın, Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bayraklı bir vatandaşın yumruklu saldırıya uğramasının ardından yaptığı aşağılık paylaşıma AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan tepki geldi. Varank'ın paylaştığı Levent Kırca ile Fatih Altaylı videosu sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Galata Köprüsü, Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e bir kişi "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

Saldırıda Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, polis tarafından gözaltına alınan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fatih Altaylı: Eline sağlık

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından ise Gazze'de olayların başladığı ilk günlerde alelacele İsrail Büyükelçisi'ni kanalına konuk eden Fatih Altaylı "Eline sağlık" ifadelerini kullanan bir tweet attı.


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Varank'tan efsane gönderme

Altaylı'ya sosyal medyada tepki yağdı. Onlardan biri de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oldu. Bu paylaşımı alıntılayan Varank, yıllar önce Levent Kırca ile yaptıkları programdan bir kesiti paylaştı. Varank'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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