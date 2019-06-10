Varank’tan Boeing çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 temasları kapsamında katıldığı Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın, kapsayıcı büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve küresel refahı teşvik ederek insanoğlunun çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küresel oluşum

Varank, yapay zeka temelli teknolojilerde yapılacak en küçük hataların dahi Boeing 737 Max örneğinde olduğu gibi, devasa kazalara sebep olabileceğini belirterek, “Biz Türkiye olarak yapay zekayla ilgili meselelerin ele alınacağı, her ülkenin eşit haklara sahip olacağı küresel bir oluşum kurulması taraftarıyız” dedi.

İkili görüşme trafiği

Bakan Varank, etkinlik kapsamında birçok mevkidaşı ile ikili görüşmelerde bulundu. Varank, İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi. Ayrıca Varank Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nı (JAXA) da ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.