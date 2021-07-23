Varank: YHT seferleri ile Sivas’ın ekonomisi daha da canlanacak

Son dönemde Edirne’den Diyarbakır’a birçok ilde önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Varank, “Teşvik ve desteklerimizle kurulan özel sektör yatırımlarından turizm projelerine, sanayi altyapılarından eğitim, teknoloji ve girişimcilik merkezlerine kadar sayısız projeyi hayata geçirdik. Bu projelerimizin her biri illerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının yükselmesine inşallah önemli katkılar yapacak” diye konuştu. Varank, Sivas’ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için çalıştıklarına dikkati çekerek, şehre bugüne kadar çeşitli alanlarda 44 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını bildirdi. Varank, tüm bu gelişmelere rağmen “Sivas’ta üretim yok, Sivas’a yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır” diyebilen bir muhalefet anlayışının bulunduğunu belirterek, bunlara rağmen kentin yüksek hızlı trenine kavuşacağını, 4 Eylül itibarıyla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlayacağını dile getirdi. Bu projeyle Sivas’ın turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çeken Varank, ilin göç veren bir yer olmayacağını, cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi. Varank, turizm konusunda Sivas’ı kalkındıracak ve ilin ekonomisine güç katacak projeleri anlattı.

7 milyon lira bütçeli proje

Varank, şunları söyledi: “Kangal köpeği Sivas’ımızın önemli markalarından biri, dünya çapında bilinirliğe sahip. Endemik bir tür olan kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. ORAN Kalkınma Ajansımızın desteğiyle kurulan bu merkezde kangal köpeği ırkını koruyup, üretiminin ve eğitiminin doğru ellerde yapılmasını sağlamış olacağız. 7 milyon lira bütçesi olan bu proje kangal köpeğinin marka değerini yükselterek Sivas’ımızın tanıtımına da katkı sağlayacak.”