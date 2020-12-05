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Aktüel Varank ile Akar, ilk milli helikopter motorunun test işlemlerini takip etti
Aktüel

Varank ile Akar, ilk milli helikopter motorunun test işlemlerini takip etti

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:49:42 -
Varank ile Akar, ilk milli helikopter motorunun test işlemlerini takip etti

ESKİŞEHİR (AA) - İlk milli helikopter motorunu üreten TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, motorun test işlemlerini takip etti.

TEI'de üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı törenle yapıldı.

Tasarım Merkezi'nin de açılışının yapıldığı törenin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tesisi gezerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Varank ve Akar, daha sonra ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün testinin yapıldığı alana geçerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve motorun test işlemlerini takip etti.

Her iki bakan da motorun başarıyla çalışmasının ardından, mühendisleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

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