Varank, Corolla hibriti test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında yeni üretimi yapılacak Corolla Sedan Hibrit modelinde incelemelerde bulundu. Varank, dünyayla eşzamanlı olarak Türkiye’de ilk defa üretimi yapılacak yeni Toyota Corolla Hibrit modelini kullandı. İlk defa bu sınıfta bir aracın Türkiye’de üretileceğini aktaran Varank, ”Araç başına yüzde 50’ye yakın yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin, Türkiye’den 100 farklı ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Hibrit araçların ülkemizde yaygınlaşmasıyla akaryakıt ithalatımızda da düşüşler görebileceğiz. Böylelikle dış ticaret açığımız da azalacak” dedi.