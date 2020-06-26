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Ekonomi

Varank: Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:36:39 -
Varank: Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz
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Satılık 2007 model Fiat Palio

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