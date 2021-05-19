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Siyaset

Varank açıkladı: Çin ve ABD'den sonra üçüncüyüz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye şu anda Çin ve ABD’den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 22:35:00 -
Varank açıkladı: Çin ve ABD'den sonra üçüncüyüz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye şu anda Çin ve ABD’den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda" dedi.

Varank, üretim çalışmalarına ilişkin ise, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" ifadelerini kullandı.

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