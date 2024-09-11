Varaka Kâğıt’tan üretimde büyük tasarruf!

Gerçekleştirdiği yeni yatırımlar ile Endüstri 4.0’a uyum sağlayarak, sektördeki liderliğini pekiştirmeyi ve üretim süreçlerini daha verimli hâle getirmeyi hedefleyen Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, sürdürülebilirlik noktasında buhar ve elektrik enerjisi ihtiyacı için kendi kojenerasyon tesislerini kurduklarını ve günlük su tüketimini optimize ettiklerini belirtti. Tesiste kullanılan en son teknoloji FGD baca gazı giderim sistemleriyle yasal emisyon sınırlarının altında kalınarak çevre duyarlılığı ön plana çıkarılıyor.

Tetik, “Önemli maliyet kalemlerimizden biri olan tutkalı da kendimiz üretmeyi başardık.” dedi. Önümüzdeki yıllar ihracat odaklı çalışmalara yoğunluk vereceklerini ekledi.

Endüstride önemli yatırım: Otomatik ve hatasız analiz

Balıkesir’de bulunan Varaka Kâğıt fabrikasında hurda kâğıtların geri dönüşümü, su ve enerji tasarrufu çalışmalarının yanında yeni modernizasyon hamlelerine de adım atılıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen yeni teknoloji yatırımı ile dünyada 41.’si, Türkiye’de ise ilk olan Valmet Bale Tester cihazını fabrikada devreye almaları hakkında açıklamalarda bulunan Mürşit Tetik, “Güncel teknolojileri takip etme kültürünü sürdürerek hem sektöründe bir ilke hem de Endüstri 4.0 kapsamında bir adıma imza atarak teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledik” dedi.

Yeni cihaz ile Varaka, geri dönüşüm kâğıt balyalarından araç üzerindeyken numune alarak nem, plastik, kül ve lignin analizlerini tamamen insan faktörü olmadan gerçekleştiriyor. ERP sistemi ile entegre edilmiş cihaz, yapılan tüm analiz sonuçlarını otomatik olarak sisteme kayıt ediyor.