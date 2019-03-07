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"VAR sistemiyle ilgili ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir"

- Süper Lig hakemi Özgür Yankaya:"VAR sistemi çok önemli kararlarda devreye giriyor. VAR sistemiyle ilgili ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir ama bunlar da tecrübe sonuçta. Bu deneyimlerle daha iyi olacağına inanıyorum"

07 Mart 2019 Perşembe 17:17
"VAR sistemiyle ilgili ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir"


EDİRNE (AA) - Spor Toto Süper Lig hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "VAR sistemiyle ilgili ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir ama bunlar da tecrübe sonuçta." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu Hedef Projeler ve Edirne" projesi çerçevesinde düzenlenen "Edirne Kariyer Günleri" etkinliği, hakem Özgür Yankaya'nın katılımıyla Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü okulun sosyal bilgiler öğretmeni Serkan Sugözleyen'in yaptığı etkinlikte Yankaya, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.


- "Mutlaka İngilizce öğrenin" tavsiyesi


Her dersin ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Yankaya, öğrencilere İngilizce öğrenmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

İngilizcenin meslek yaşamındaki önemine değinen Yankaya, "Hiç fark etmez, beden eğitimi, müzik, resim, din kültürü, sosyal, fen bilimleri... İngilizceyi önemseyin. İleride meslek hayatınızda bu sizin önünüze engel olarak çıkabilir." diye konuştu.


- "VAR deneyiminin daha iyi olacağına inanıyorum"


VAR sisteminin Türkiye'de ilk defa uygulandığını anımsatan Yankaya, şunları kaydetti:

"VAR sistemi çok önemli kararlarda devreye giriyor. Tabii bu ilk yılımız. Bundan sonrası daha iyi olacak. VAR sistemiyle ilgili ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir ama bunlar da tecrübe sonuçta. Bu deneyimlerle daha iyi olacağına inanıyorum."

Hakemlerin her zaman eleştiriye açık olması gerektiğini aktaran Yankaya, her maçta hata olabileceğini, bu hataların oyunun neticesine etki etmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise Özgür Yankaya'nın Edirne'nin yetiştirdiği önemli değerlerden olduğunu ve öğrencilere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, hediye takdiminin ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:17
  1. 2023 eğitim vizyonu hedef projeler
  2. edirne kariyer günleri
  3. Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu
  4. Futbol
  5. Özgür Yankaya
  6. SÜPERLİG

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