VAR olmayan ligde telefondan pozisyon izleyen hakeme tarihi ceza
Mısır 2. Ligi'nde hakem Mohamed Farouk, VAR sistemi olmadığı için atılan golü cep telefonundan izleyip iptal etti. Mısır Futbol Federasyonu ise hakem Mohamed Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.
Mısır 2. Ligi'nde oynanan maçta tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Suez SC ve Al-Nasr arasındaki maçta hakem Mohamed Farouk, karşılaşmada taraftarın cep telefonundan 90. dakikada gelen ve skoru 2-2 yapan golü seyreti.
Golü iptal etti
Gol kararı veren hakem Mohamed Farouk, ekibiyle birlikte kenarda kulübeye çekilip pozisyonu telefondan izledi. Telefonda izlediği golün ardından Al-Nasr'ın golünü iptal etti.
Ardından gol geldi
İptal edilen golün ardından Suez takımı maçın son bölümünde skoru 3-1'e getirip karşılaşmayı kazandı. Al-Nasr takımı yaşananları protesto etti.
Var olmayan ligde izledi
Hakemin VAR kullanılmayan ligde cep telefonuyla pozisyonu seyretmesi adeta kıyameti kopardı. Mısır Futbol Federasyonu hakem Farouk'a süresiz olarak maç vermeme kararı aldı.
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