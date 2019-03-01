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"VAR maçı yöneten kişi değildir"

- MHK Danışmanı Jaap Uilenberg:- "Burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi VAR protokolünün uygulanma şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek. Adım adım bunu gerçekleştirmek istiyorum"- "VAR sadece bir araçtır. Maçı yöneten asıl kişi değildir"

01 Mart 2019 Cuma 12:48
"VAR maçı yöneten kişi değildir"


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Danışmanı Jaap Uilenberg, "Burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi VAR protokolünün uygulanma şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek." ifadesini kullandı.

TFF'nin aylık çıkardığı TamSaha dergisine açıklamalarda bulunan Uilenberg, MHK'de yeniden görev aldığı için mutlu olduğunu aktararak, "Türkiye, kelimenin tam anlamıyla benim ikinci vatanım. Dolayısıyla yaklaşık 10 gün önce gelen teklifi geri çevirmem mümkün değildi. Kabul etmemin en büyük nedeni, Türk hakemlere olan güvenimdi. Onların yardımıma ihtiyaç duyduklarını düşündüğüm için bu teklifi memnuniyetle kabul ettim." şeklinde görüş belirtti.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Başkanı David Elleray'in Türkiye'de VAR protokolünün uygulanma şeklinden fazla memnun olmadığına değinen Uilenberg, "Elleray, tüm dünyada uygulanması gereken tek bir VAR protokolü olduğunu söylüyor. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Dolayısıyla burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi VAR protokolünün uygulanma şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek. Adım adım bunu gerçekleştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

VAR'ın sadece ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olan bir sistem olduğuna dikkati çeken Jaap Uilenberg, şöyle devam etti:

"Şunu unutmamak gerekir ki VAR maçı yöneten kişi değildir. Sahada asıl olan kişi hakemdir. Dolayısıyla bu sürecin bu şekilde işlemesi gerektiğini unutmamamız gerekir. VAR'ın protokolünde yazan ilk cümle şudur; 'Minimum müdahale; maksimum fayda.' VAR sadece bir araçtır. Maçı yöneten asıl kişi değildir."

Türk hakemlerin performansını da değerlendiren Uilenberg, şunları kaydetti:

"Son haftada gördüklerimden sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her şey daha iyiye gidecek ve daha iyi olacak. Gördüklerimden son derece memnunum. Tabii ki ilerleyen haftalarda hata olmayacak diyemeyiz. Hatalar yaptığımız işin, hakemliğin, aslında hayatın bir parçası. Fakat gelişme göstereceğimizi ve performansın artacağını söyleyebilirim. Süper Lig Hakem Semineri'nde yaptığımız çalışmalardan son derece memnunuz. Özellikle VAR'la ilgili yaptığımız çalışmalarda gördük ki aslında hakemlerimiz bizim istediğimiz çizgiye çok yakın. Sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplardan bunu gördük. Daha az müdahale etmeleri gerekliliğinden memnunlar. Dolayısıyla protokol çizgimize daha çabuk geleceğimizi düşünüyorum."


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:48
  1. Futbol
  2. Jaap Uilenberg
  3. TFF
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