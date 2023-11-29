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Gündem

Vapur seferleri iptal edildi, Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu

Yeniakit Publisher
2023-11-29 09:07:00 -
Vapur seferleri iptal edildi, Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Sabah işe gitmek için vapur kullanamayanlar, Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 17.50 itibarıyla deniz ulaşımına kapatıldı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada “İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. Sabah saatlerinde vapur kullanamayan vatandaşlar, Marmaray ve metrobüslere yönelince duraklarda yoğunluk oluştu.

"YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Vapura binemediği için Marmaray'ı kullanan Ertuğrul Gümüş, "Hava muhalefeti nedeniyle Marmaray'ı tercih ettik mecburen. Baya bir rüzgar esiyor. Akşam burada baya bir dalga vardı. Genelde vapuru kullanıyorum. Bundan dolayı Marmaray'da yoğunluk yaşanıyor. Eminönü'ne gidiyorum" dedi. 

"BÜTÜN SEFERLER İPTAL OLMUŞ"

Marmaray'ı tercih eden diğer yolcu Kemal Çoban ise, "Marmaray bu dönemde bizim için veli nimet oldu. En rahat ulaşım şuanda bu. Biz denizi seviyoruz. Olmayınca Marmaray'ı kullanmak zorunda kaldık. Baya bir fırtına var. Bütün seferler iptal olmuş. Eminönü'ne gidiyorum" dedi.  (DHA)

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