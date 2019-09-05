0553 313 94 23

VANTSO ile VESOB’tan ayin öncesi uyarı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (VESOB) ayin öncesi uyarı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
VANTSO ile VESOB’tan ayin öncesi uyarı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (VESOB) ayin öncesi uyarı.


VANTSO ile VESOB’tan yapılan ortak yazılı açıklamada, “Bizler, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, 8 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan ayin programı ile ilgili ilimize gelecek olan misafirlereduyarlılık gösterilmesi konusunda hassasiyet beklediğimizi, ayin öncesi ilimize gelmesi beklenen Ermeni vatandaşların burada geçirecekleri süre içinde misafirperverliğin en üst seviyede sağlanması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Kentimizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adasının bir kez daha ayin programı ile tüm dünyada anılacak olması bizleri fazlasıyla memnun edecektir. Kentimizin bu türden etkinlikler ile gündeme gelmesi ne kadar önemli ise bunun sürekliliği de o kadar önemlidir. Bunun için de misafirlerimize ilimize yakışır bir ev sahipliği yapmamız gerekmektedir. Tüccar ve esnafımızdan bu süreçte daha fazla güleryüz, fiyat istikrarı ve hizmet beklediğimizi, bunun kendimiz ve kentimiz için çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlimizi bir turizm merkezine çevirmenin en önemli aktörleri tüccar ve esnaflardır. Özellikle otel, restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz birer turizm elçisi olarak görev yapmalıdır” denildi.


Binlerce yıllık tarihi olan kadim şehir Van, camileriyle, medreseleriyle,kiliseleriyle ve kültürel değerleriyle adeta bir açık müze konumunda olduğu belirtilen açıklamada, “Bir cazibe merkezi ve turizm şehri olan Van, inançlara saygının merkezidir. Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir şekilde yaşadığı eski Van şehri döneminde olduğu gibi bu dönemde de inançları bağrına basabilen şehiriz. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için yıllardır ilimize gelen İranlı misafirlerimizin yanı sıra şehrimize gelen Iraklı misafirlerde esnaf, tacir ve tüccarımıza önemli katkılar sunmaktadır. Şehrimize gelen turistler, birer velinimet olarak görülmelidir. Tüccar ve esnafımız fiyat politikalarına dikkat etmelidir. Gelecek konuklarımıza bir seferlik anlayış ile değil tarihten gelen dostluğun gereği olarak misafir gözüyle bakılmalıdır. Ayine Ermenistanlı, İranlı ve Iraklı misafirlerimizin yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda turist de katılacaktır. Güneşin ve suyun başkenti Van’a gelen tüm misafirlerimize göstereceğimiz hoşgörü ile örnek olalım. Gelecek vizyonumuzu ortaya koyacak tutum ve davranışlarımızın örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşmesini umut ediyor,tüm vatandaşlarımızın, tüccar ve esnaflarımızın bu bilinçle hareket etmelerini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dadaş 1921" ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar
    1. "Dadaş 1921" ile TEKNOFEST finalinde..
    2. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:
    3. Gustavo, Fenerbahçe için Marsilya’ya 1..
    4. Ağustos ayında transfer heyecanı devam..
    5. Belediye atölyesinden gençlik merkezine
    6. Putin'den dikkat çeken Türkiye önerisi!
    7. Haftada üç kez mantar yemek prostat..
    8. Hindistan Keşmir sınırında 2..
    9. "Kadında Sanat" projesi dezavantajlı..
    10. Siverekli tıbbiyeliler memleketlerini..
    11. FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    12. GameX 2019 Uluslararası Oyun ve..
    13. Başkan Yanmaz Ceneviz Kalesindeki..
    14. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    15. Vodafone "çevik" dönüşüm yolculuğunu..
    16. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    17. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    18. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    19. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    20. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    21. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    22. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    23. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    24. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    25. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    26. Altın fiyatları
    27. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    28. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    29. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    30. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe