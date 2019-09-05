VANTSO ile VESOB’tan ayin öncesi uyarı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (VESOB) ayin öncesi uyarı.

VANTSO ile VESOB’tan yapılan ortak yazılı açıklamada, “Bizler, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, 8 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan ayin programı ile ilgili ilimize gelecek olan misafirlereduyarlılık gösterilmesi konusunda hassasiyet beklediğimizi, ayin öncesi ilimize gelmesi beklenen Ermeni vatandaşların burada geçirecekleri süre içinde misafirperverliğin en üst seviyede sağlanması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Kentimizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adasının bir kez daha ayin programı ile tüm dünyada anılacak olması bizleri fazlasıyla memnun edecektir. Kentimizin bu türden etkinlikler ile gündeme gelmesi ne kadar önemli ise bunun sürekliliği de o kadar önemlidir. Bunun için de misafirlerimize ilimize yakışır bir ev sahipliği yapmamız gerekmektedir. Tüccar ve esnafımızdan bu süreçte daha fazla güleryüz, fiyat istikrarı ve hizmet beklediğimizi, bunun kendimiz ve kentimiz için çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlimizi bir turizm merkezine çevirmenin en önemli aktörleri tüccar ve esnaflardır. Özellikle otel, restoran, kafe ve alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz birer turizm elçisi olarak görev yapmalıdır” denildi.

Binlerce yıllık tarihi olan kadim şehir Van, camileriyle, medreseleriyle,kiliseleriyle ve kültürel değerleriyle adeta bir açık müze konumunda olduğu belirtilen açıklamada, “Bir cazibe merkezi ve turizm şehri olan Van, inançlara saygının merkezidir. Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir şekilde yaşadığı eski Van şehri döneminde olduğu gibi bu dönemde de inançları bağrına basabilen şehiriz. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için yıllardır ilimize gelen İranlı misafirlerimizin yanı sıra şehrimize gelen Iraklı misafirlerde esnaf, tacir ve tüccarımıza önemli katkılar sunmaktadır. Şehrimize gelen turistler, birer velinimet olarak görülmelidir. Tüccar ve esnafımız fiyat politikalarına dikkat etmelidir. Gelecek konuklarımıza bir seferlik anlayış ile değil tarihten gelen dostluğun gereği olarak misafir gözüyle bakılmalıdır. Ayine Ermenistanlı, İranlı ve Iraklı misafirlerimizin yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda turist de katılacaktır. Güneşin ve suyun başkenti Van’a gelen tüm misafirlerimize göstereceğimiz hoşgörü ile örnek olalım. Gelecek vizyonumuzu ortaya koyacak tutum ve davranışlarımızın örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşmesini umut ediyor,tüm vatandaşlarımızın, tüccar ve esnaflarımızın bu bilinçle hareket etmelerini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.