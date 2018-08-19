Vantilatör temizliği için yapılması gerekenler

Vantilatör ortamda buluna havayı güçlü bir şekilde yönlendirirken havada bulunan mikroorganizmaları ve tozları da gönderir. Bu sebeple içinde biriken tozların sağlınızı tehdit etmemesi için belli aralıklarla vantilatör temizliği yapmanız gerekir.

AYAKLI VANTİLATÖR TEMİZLİĞİ

Öncelikle vantilatörün fişini prizden çekin. Böylece güvenlik önlemi almış olacaksınız, aksi durumda elektrik çarpabilir.

Vantilatörünüzün pervane ve motor kısmını temizlemek için kafes kısmını çıkarın. Ardından vantilatörünüzün kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Her marka ve modelde farklı özellikler bulunmaktadır. Kafesin nasıl söküleceği konusunda kullanma kılavuzuna bakmalısınız.

Kafesi açıp pervaneyi çıkarın. Kafesi su altında yıkayabilirsiniz. Yıkarken antibakteriyel sabun kullanabilirsiniz. Daha sonra kafesi iyice kurulamanız gerekir.

Pervaneyi de su altında yıkayabilirsiniz. Daha sonra mikrofiber bezle iyice kurulayın. Islak kalması durumunda motora zarar verebilir. Pervaneye koku sıkabilirsiniz. Böylece çalıştıkça etrafına güzel koku yayar. Fakat kokunun pervanede nem bırakmamasına dikkat etmelisiniz.

Motorun sadece tozunu almanız gerekir. Motoru kesinlikle suyla temas ettirmemelisiniz. Kullanacağınız bez de kuru olmalıdır. Kesinlikle nemli ya da ıslak bez kullanmayın.

Ardından parçaları bir araya getirebilirsiniz.

TAVAN VANTİLATÖRÜ TEMİZLİĞİ

Vantilatörü kapatın ve fişini çekin. Vantilatöre erişebilmek için bir merdiven kullanın ve bu sırada düşmeyeceğinizden emin olun.

Tavan aparatını kuru bir bez yardımıyla silin. Bu işlem sırasında kesinlikle ıslak ya da nemli bez kullanmamalısınız.

Ardından vantilatörün kanatlarının tozunu alın. Bu kısmı nemli bir bezle de silebilirsiniz. Sonrasında da kuru bezle nemini almak gerekir.

Bazı tavan vantilatörleri lambalı üretilmektedir. Bu vantilatörleri temizlerken lambalarını da temizlemek gerekir. Lambayı çevirerek çıkarın ve kuru bir bezle silin. Daha sonra duya yeniden takın.

Temizliğin ardından vantilatörü bir süre çalıştırmayın, iyice kuruması için biraz bekleyin.