VANTB üyelerinin canlı hayvan ihracat başarısı

Van’dan yurtdışına küçükbaş hayvan ihracatı yapan Ferit ve Kemal Ersanlı, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer’i makamında ziyaret etti.

Halihazırda Van Ticaret Borsası üyesi olan Ersanlı kardeşler, 2019’un ilk yarısında Katar’a 5 bin 500 küçükbaş hayvan ihraç ettiklerini, 2 ay içinde ise toplam 13 bin küçükbaş hayvan ihracatı daha gerçekleştireceklerini belirttiler.

Üyelerini girişimlerinden dolayı tebrik eden Başkan Süer, uzun bir aradan sonra hayvan ihraç ediyor olmamızın bölge ekonomisi için umut verici olduğunu söyledi. Süer, “Hayvancılığa değer katacak bu hamlelerin borsa üyelerimiz tarafından yapılmasından mutluluk ve gurur duydum.

Üyelerimiz, Katar’ın ardından 2019 yılı içerisinde Kuveyt ile yapılan anlaşma neticesinde 5 bin küçükbaş hayvan daha ihraç edecekler. Seneler sonra böyle gelişmelerin yaşanması, ilimizde hayvancılığı cazip hale getirecektir” dedi.

Van’ın küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Süer, "Çok kaliteli ırklarımız var. Yerel değerlerimizi ön plana çıkartarak, gençlerimizi tarım ve hayvancılığa teşvik etmeliyiz. Bu açıdan üyelerimizin ihracat girişimi daha anlamlı hale geldi. Kendilerini tebrik ediyor ve destekliyoruz. Van’ın eski günlerdeki canlılığına dönmesi en büyük arzumuz" diye konuştu.

Ziyaret, Başkan Süer’in Ferit ve Kemal Ersanlı’ya plaket takdimiyle son buldu.