Vanlı minikler kütüphanede hem oynuyor hem öğreniyor

Bahçesinde çocuk parkı, sinema, ters ev, buz pistinin de bulunduğu, kitapların yanı sıra zeka oyunları, müzik, oyun merkezlerinin de yer aldığı kütüphanede görevli öğretmenler, çocuklarla yakından ilgileniyor. Çocukların iki grup halinde kütüphaneye geldiğini belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Bunu ilk aşama olarak değerlendirdik. Kütüphane sayısını artırmak istiyoruz. Önceliğimiz dezavantajlı kesimlere yönelmek ancak talep çok fazla. Talepleri öğretmenlerimizle değerlendirerek hizmet vermeye çalışıyoruz. Çocuklar hafta sonları da kütüphanemizden yararlanabiliyor.” diye konuştu.