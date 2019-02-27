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Vanlı kayakçı dünya şampiyonasına katılacak

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Meryem Sena Yurtsever, mart ayında İsveç’te yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Vanlı kayakçı dünya şampiyonasına katılacak

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Meryem Sena Yurtsever, mart ayında İsveç’te yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.


12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Erzurum’da yapılan "Kayakla Oryantining" şampiyonasında Van Büyükşehir Spor Kulübü adına yarışan ve Türkiye birincisi olan Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Meryem Sena Yurtsever, ardından 8-12 Şubat 2019 tarihlerinde Sarıkamış’taki Avrupa şampiyonasında gösterdiği başarıyla İsveç’te yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Okul Müdürü Recep Türk ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi makamında ziyaret eden Vanlı kayakçı Meryem Sena Yurtsever, gözünü dünya şampiyonasına dikti.


Vanlı kayakçı Meryem Sena Yurtsever’i elde ettiği başarısından dolayı kutlayan ve mart ayında İsveç’te yapılacak olan dünya şampiyonasında kendisinden birincilik beklediklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, öğrenci Yurtsever’i tebrik etti. Van’ın farklı spor branşlarında çok iyi başarılar elde ettiğini belirten Tevke, öğrencilerin eğitim-öğretimin yanı sıra sportif faaliyetlerde elde ettiği başarıların takdire şayan olduğunu söyledi.


Kayakçı Meryem Sena Yurtsever’e çeşitli hediyeler veren ve başarılar dileyen Tevke, Yurtsever’in dünya şampiyonasına en güzel şekilde hazırlanmasını ve Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmesini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
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