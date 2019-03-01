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Vanlı güreşçiler 7 madalyayla döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Muş’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçileri, farklı kilolarda 7 madalyayla kente döndüler.

01 Mart 2019 Cuma 09:45
Vanlı güreşçiler 7 madalyayla döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Muş’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçileri, farklı kilolarda 7 madalyayla kente döndüler.


Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Muş Yeni Spor Salonunda Malatya, Iğdır, Bitlis, Van, Muş, Kars, Elazığ ve Ağrı illerinden 150 sporcunun katılımı gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarına, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı da 16 sporcuyla katıldı. Sporcularından ferdi olarak serbest stil kategorisinde mindere çıkan 85 kilodaki Harun Yahya Ergioğuz birinci, 48 kiloda Samet Aydın ikinci, 75 kiloda Berat Yaprak ikinci, 57 kiloda Muhammed Oflas üçüncü, 62 kiloda Yusuf Sönmez üçüncü olurken, grekoromen stilde 52 kiloda Yücel Yücel ikinci, 62 kiloda ise Erhan Kaya üçüncülük madalyasının sahibi oldu.


Farklı kategorilerde Van’a 7 madalya kazanan güreşçiler, takım halinde ise serbest stilde üçüncülük, grekoromen stilde ise yedincilik dereceleri ile 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Elazığ ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Güreş Müsabakalarında Van’ı temsil edecekler.


Ödül töreni sonunda konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, “Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından Muş’ta yapılan ve 9 ilden 150 güreşçimizin mindere çıkarak ter döktüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakalarında güreşen bütün sporcularımızı tebrik ediyor; dereceye girenlere ise katılacakları yarı final müsabakalarında başarılar diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:45
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