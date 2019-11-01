Van'lı çocuklardan alkışlanacak hareket! 2 ton çöp toplandı

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü sahilindeki Lalapaşa Parkı'nda başlatılan temizlik kampanyasında öğrenci, öğretmen ve denetimli serbestlik yükümlülerinin de katılımıyla toplanan çöpler, poşetlenerek temizlik araçlarının alması için hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, çevrenin temiz tutulması ve Van Gölü'nün korunması konusunda hassas olunması çağrısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz"

"Binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, biz de sonraki nesillere emanet edelim. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle hareket edilmesi konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz."

Kampanyaya destek veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdiresi Rezzan Bayram da çok daha kapsamlı temizlik programları düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.