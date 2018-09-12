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Van’ın ilk hacı kafilesi yurda döndü! Duygu dolu anlar yaşandı

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen Vanlı hacılar, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı çıkış kapısında yakınları tarafından karşılandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
Van’ın ilk hacı kafilesi yurda döndü! Duygu dolu anlar yaşandı

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren Vanlı hacılar, yurda dönmeye başladı.

VAN MÜFTÜSÜ HURMA İKRAMINDA BULUNDU

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı çıkış kapısında yakınları tarafından karşılandı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında bazı hacılar kendilerini bekleyen yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Van Müftüsü Nimetullah Arvas’ın riyasetinde hacıları taşıyan uçak gece 02.00’ de Van Ferit Melen Havalimanına iniş yaptı. Hacılar, havalimanında büyük bir coşku ile karşılandı. Van Müftüsü Nimetullah Arvas havalimanında kendilerini karşılayan vatandaşlara hurma ikramında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:57
  1. Vanlı hacılar
  2. Van Müftüsü Nimetullah Arvas
  3. Van Ferit Melen Havalimanı
  4. hac kafilesi
  5. Hacılar
  6. Kutsal topraklar
  7. hac ibadeti

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