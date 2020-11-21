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Aktüel Vaniköy Camii’nin Bursa’daki benzeri 346 yıldır ayakta
Aktüel

Vaniköy Camii’nin Bursa’daki benzeri 346 yıldır ayakta

İstanbul’da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camii’ni yaptıran Vani Mehmed Efendi tarafından 1674’te Bursa’nın Kestel ilçesinde benzer mimari özelliklerle inşa ettirilen Mehmed Vani Camii özenle korunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:14:00 -
Vaniköy Camii’nin Bursa’daki benzeri 346 yıldır ayakta

Kestel’de bir dönem yaşayan Vani Mehmed Efendi’nin, Vaniköy Camii’ne benzer ahşap ve bazı yapı malzemeleriyle ilçeye yaptırdığı kendi adını taşıyan cami zamana meydan okuyor. Doğum tarihi bilinmeyen ancak 1685’te vefat eden Vani Mehmed Efendi’nin kabrinin de giriş kısmında bulunduğu cami, yansıttığı tarihi birikimiyle dikkati çekiyor. Caminin kapısı üzerinde yer alan kitabede “Şeyh Mehmet Vani” tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

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