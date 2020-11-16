Vaniköy Camii İmamı: Yangın sonrası bulamadık

Üsküdar Çengelköy’de bulunan tarihi Vaniköy Camii’nde dün yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

"Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu" diyen Cami İmamı Mustafa Coşkun'un "Yangın sonrası ise yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

Yangın çıktığında Şile'deymiş

Olay günü Şile'de olduğunu söyleyen Coşkun, "Olay günü eşim beni 11.00 sıralarında aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Bizim ev camiye bitişik lojmandır. Lojmanın altında kadınlar bölümü var. Bende karşıdaki yalının güvenlik görevlisi Zeki Memiş'i arayarak yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'ın kontrol etmesini istedim. Ben, dışarıda işim olduğu için gidemedim. Sonradan Zeki Memiş'i tekrar aradığımda sıkıntı olmadığını söyledi. Tedbir olarak caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Bende apar topar camiye gittim. 14.00 sıralarında camiye vardım. Gittiğimde itfaiyenin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Yangından dolayı cami kullanılmaz hale gelmişti. Evde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvurduk ancak henüz bağlanmadı. Bizden önce kalanlar soba ile ısınıyormuş. Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar ısıtma sistemi ile sorun yaşanmadığını biliyorum. Olayla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Kokuyu iki saat önce almış

İmam Mustafa Coşkun'un eşi Havva İmam da bilgi sahibi sıfatı ile verdiği ifadede, olay günü saat 11.00 sularında caminin bitişiğindeki evlerinde farklı bir koku geldiğini bildirerek "Telefonla eşime haber verdim. Eşim caminin karşısındaki yalının güvenlik görevlisi aracılığı ile yine karşıdaki yalının teknisyeni Vahdettin Beyhan'a haber verdi. Vahdettin beyle beraber camiye girdik. Camide değişik bir koku vardı. Vahdettin bey kadınlar bölümünde bulunan elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Sonrasında Vahdettin beyle birlikte camiden çıktık. Çocuklarla kahvaltı yaptık. Kahvaltının ardından oğlumu kontrol amaçlı camiye yolladım. 13.10 gibi tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu esnada evimin kapısının dibinden duman geldiğini gördüm. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm. Evim, kadınlar bölümünün üstündedir. Çevredekilere haber verdim. Yalı çalışanları ve balık tutan şahıslar yangını söndürmeye çalıştı. Sonrasında 110 ekibi olay yerine geldi ve yangını söndürdü. Oturduğum ev içerisinde bulunan eşyalarla birlikte yandı" diye konuştu.

"Caminin yanmasında şüpheli bir durumun tespiti halinde..."

Caminin Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olduğunu söyleyen Uğur Vanioğlu, bilgi sahibi sıfatı ile alınan ifadesinde, "Bu vakıf dedemizden kalmadır. Ben de 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile bu vakfın mütevellisiyim. Caminin içerisinde bulunan eşyaların envanteri Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü'nde bulunmaktadır. Olay yerinde 7 adet çeşitli ebatlarda Arapça harflerle dini motifli çerçeve, 4 adet parçalanmış halı, bir adet süs eşyasını teslim aldım. Envanterde bulunan diğer eşyalar kullanılmaz haldeydi. Caminin yanmasında şüpheli bir durumun tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan caminin karşısındaki yalıda çalışan güvenlik görevlisi Zeki Memiş ve Vahdettin Beyhan'ın da Mustafa Coşkun, Havva Coşkun ve Uğur Vanioğlu'nun ifadelerine paralel ifade verdiği öğrenildi.

Hard disk ve kamera kayıt cihazı da incelemeye alındı

Dİğer yandan yangının ardından camiden alınan kısmen yanmış olan hard disk ve kamera kayıt cihazı da incelenmek üzere İstanbul Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bütün ihtimaller soruşturuluyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında hırsızlık şüphesi dahil bütün ihtimallerin çok yönlü olarak soruşturulduğu bildirildi. İlk aşamada tüm delillerin toplandığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

Fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktığı belirtilmiş ve yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Tarihi Vaniköy Camisi

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.