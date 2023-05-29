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Gündem Van'dan Kılıçdaroğlu'na sloganlı uğurlama
Gündem

Van'dan Kılıçdaroğlu'na sloganlı uğurlama

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:50:00 -
Van'dan Kılıçdaroğlu'na sloganlı uğurlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferinin ardından Beşyol Meydanı’na gelen yüzlerce kişi ‘Bay Bay Kemal’ sloganı attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi, Van’da Cumhur İttifakı’nı destekleyen vatandaşları sevince boğdu. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayrakları ile Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, ‘Bay Bay Kemal’ sloganı attı. İl Başkanı Emre Güray’ın kısa konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalarına devam eden kalabalık, kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet ve Maraş Caddesi'nde konvoyla kutlamalarını sürdürdü.

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