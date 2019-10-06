Van'daki trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye-Çaldıran karayolu üzerindeki Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin yoldan çıkması sonucu Çaldıran İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Tuncer yaşamını yitiridi. Tuncer’in cenazesi memleketi Gaziantep’e gönderilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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