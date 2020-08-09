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Aktüel

Van'daki termal seralarda yetiştirilen domatesler Antalya'ya gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:12:00 -
Van'daki termal seralarda yetiştirilen domatesler Antalya'ya gönderildi

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde kurulan termal seralarda üretilen domatesler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı programda tırlara yüklenerek Antalya'ya gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran'daki termal seralarda 4 yıl önce üretimine başlanan organik domatesler, birçok ilin ardından Türkiye'nin sebze üretiminde önemli merkezlerinden Antalya'ya da gönderilmeye başlandı.

Domateslerin tırlara yüklenmesi öncesinde seralarda inceleme yapan Vali Bilmez, her zaman üretim yapan çiftçiye destek olacaklarını söyledi.

Van'dan Antalya'ya domates gönderilmesinin kent adına anlamlı olduğunu vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Çaldıran 2 bin 50 rakımda Türkiye'nin kışı en sert geçen, yıllık hava sıcaklık ortalaması en düşük olan ilçemiz. 4 yıldır jeotermal seracılık yapılıyor. Burada üretilen ürünler hem bölgemize hem de turizmin merkezi Antalya'ya gönderiliyor. Bu örnek çalışmayı ilimize kazandıran firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun devamında bölgemizde jeotermal seraların kurulduğu OSB'lerin alt yapısı için çalışma yürütüyoruz. İnşallah onlarca üreticimiz bu tür seralarda üretilen ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayacak."

Seralarda üretim yapan firmanın ortaklarından Yusuf Taşkın ise yaptıkları üretim ve hedefleri hakkında Bilmez'e bilgi verdi.

Daha sonra domateslerin yüklendiği tırlar Antalya'ya uğurlandı.

Programa, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da katıldı.

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