Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Cezaevinde yatmış!
Sözde komedi bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın babasının kirli geçmişi ortaya çıktı.
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Sözde komedi bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın babasının kirli geçmişi ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alınmıştı. Bugün hakim karşısına çıkması beklenen Göktaş hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Sözde stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın babasının 1980'li yıllarda olaylara karıştığı ve uzun yıllar hapis yattığı belirlendi.
Deniz Göktaş'ın gösterisinde övgüler dizdiği babası Kemal Göktaş'ın, terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) mensubu olduğu öğrenildi.
Baba Göktaş'ın 1980'li yıllarda örgüt içerisinde aktif silahlı faaliyet yürüttüğü saptandı. Öyle ki Göktaş, 1980 Çorum olaylarında provokatörler arasında yer aldığı iddia edildi.
Göktaş'ın 12 eylül sonrasında da benzer terör suçlarından 1991 yılında yeniden yargılandığı ve 3 yıla yakın cezaevinde kalıp, 1999 yılında tahliye edildiği bildirildi./ kaynak: haber7
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