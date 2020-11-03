Van'daki Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları'nda "Kent Ekonomisi" tartışıldı

VAN (AA) - Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB), Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları" kapsamında, "Kent Ekonomisi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturuma başkanlık yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinin, hem öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı hem de kapladığı alan bakımından bir ilçe belediyesi kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Kentlerin gelişmesinde, ilerlemesinde üniversitelerin de önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Şevli, bu anlamda geliştirilecek projelere üniversite olarak gereken desteği vermeye her zaman hazır olduklarını aktardı.

Toplantıya katılan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Kent Ekonomisi" başlığıyla yaptığı konuşmada yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

- "Terör belasından kurtulmadıkça bir şey yapamayız"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüz ölçümüyle ülkenin ikinci büyük bölgesi olduğunu, geniş meralarının bulunduğunu belirterek, ülke olarak bu potansiyelden bugüne kadar yeterince faydalanılmadığına dikkati çekti.

Bölgenin hak ettiği yerde olmadığını aktaran Sayan, bölgenin ekonomisini düzeltmek için her şeyden önce huzurun, kardeşliğin olması, terörün olmaması gerektiğini vurguladı.

Alt yapıdan önce her şeyi bir tarafa bırakarak terör belasından kurtulmaları gerektiğini aktaran Sayan, şöyle devam etti:

"Terörü yok etmezsek imar planı yapamayız. Büyük bir bela ile karşı karşıyayız. Kentlerimizde son zamanlarda nüfus ve çarpık kentleşmenin birinci nedeni terördür. Van, bunun en büyük örneklerinden biridir. Birden bire Hakkari'den diğer illerden binlerce aile Van'a gelmişse kentin planlamasını yapmak zor oluyor. Bunu çözmemiz lazım. Yerel dinamikler olarak, aileler olarak, askerden ve polisten önce bizim harekete geçmemiz ve teröre 'dur' dememiz lazım. Binlerce asker getirirsiniz bölgeye, askerler terörü bir noktaya getirir, bitirir ama giderler, bir daha dolar orası. Eğer siz kökten bir çözüm bulamazsanız, bununla ilgili her aileden ses yükselmezse, Diyarbakır Anneleri gibi her anne kendi çocuğuna sahip çıkmak için harekete geçmezse biz dünyanın en güzel planlarını da uygulasak, bunun bir gecede bozulacağına tanıklık edeceğiz. Z kuşağı diye bir gençlik ortaya çıktı. Ben buna karşı M gençliğini öneriyorum. Ülke milliyetçisi, muhafazakar ve Müslüman bir gençlik öneriyorum."

Geleneğinden, inancından uzak olan gençlerin, terör ve uyuşturucu tacirleri için bulunmaz bir nimet olduğunun altını çizen Sayan, "Ağrı'da uyuşturucu 11 yaşına kadar düşmüş. Eğer gençlerimizi doğru yetiştirirsek bölgeyi asıl o zaman inşa etmiş oluruz. Akıllı şehirler inşa edersiniz ama aklını yitirmiş gençleri akıllı yapmadıktan sonra bunların bir önemi kalmaz. Bizim asıl uğraş alanımız, tarım ve hayvancılık olmalı. Nasıl Mersin'den, Adana'dan sebze, meyve dağılıyorsa bölgeden de tırlar dolusu et Türkiye'ye dağılmalı." diye konuştu.

Sayan, bir hafta içinde Ağrı Dağı'nı Azerbaycan ve Türk bayrağıyla ışıklandıracaklarını ifade ederek, "Tam da Ermenistan'ın göreceği alandan veriyoruz. Ermeniler o dağa bakarak daha çok çatlarlar, diye böyle bir girişimde bulunacağız." dedi.

- "Terör bizi yıldırmamalı"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da kentte yönetimlerin, vatandaşlarla birlikte yapılması gerektiğini, makamların insanların ayağına götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihi kentlerin bu yönleriyle öne çıkarılması ve yapıların restore edilerek turizme kazandırılması konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi çağrısında bulunan Tanğlay, "Bölgede terör olayları vardı ama bizi yıldırmamalı. Biz insanlara aş, iş verirsek burada terör barınamaz. Uyuşturucu ve terör, en çok kahve köşelerinde barınıyor. Boş insanlardan ve o insanların psikolojik sorunlarından yararlanıyor ve gençlerimizi kandırıyorlar. Bölgemizin yönetim tarzında gönül belediyeciliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız döneminde yapılan hizmetler 80 yılda yapılmadı. İnsanlar hizmetle tanıştı. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Büyük projeler hazırlamalıyız"

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen de vizyon konusunda bölgede ve birçok kentte sıkıntıların olduğunu, şehirlere doğru vizyonların yüklenemediğini belirtti.

Bunun bölge ve şehirlerdeki aktörlerin olaylara kendi pencerelerinden bakmasından kaynaklandığını dile getiren Demirdöğen, şöyle konuştu:

"Teknolojinin hızla geliştiğini ve gelecek yıllarda toplumun diğer alanlarında önemli yer tutacağını görüyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bölgesel kalkınmadaki en önemli sorunlarımızdan biri göçle ilgili. Bizim yapmamız gereken bu hareketliliği ilimizin lehine dönüştürmek. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle bölgeyi çekici hale getirecek yatırımların yapılması ve çalışan kişilere nitelik kazandırılması en önemli konulardan biri görünüyor. Bizim bölgede mesleki eğitimi ön plana çıkararak nitelikli iş gücünü kazanmamız gerekir. Bir taş toplama makinesi, biçer, süt sağım makinesi almak, bölgenin kalkınmasına çok köklü bir katkı sağlamaz. Eğer Hollanda, sütü 40 kuruşa, biz 140-150 kuruşa mal ediyorsak bunu çözmemiz lazım. Projeleri daha büyük çaplı ve kapsamlı şekilde hazırlamamız gerekiyor."