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Aktüel

Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem

Vali Bilmez, deprem bölgesini helikopterle havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:57:54 -
Van'daki 5,4 büyüklüğünde deprem

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 5,4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Özalp ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile depremin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bilmez ve beraberindekiler, helikopterle gittiği bölgede, depremin etkili olduğu mahallelerde havadan inceleme yaptı.

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