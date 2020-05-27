  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van’da yasağa uymayan 343 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 06:42:14 -
Van’da yasağa uymayan 343 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 TL para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nda Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van’da 22 Mayıs günü 24.00 ile 26 Mayıs günü 24.00 tarihleri ve saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 343 kişiye 1 milyon 47 bin 354 TL para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı