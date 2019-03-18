Van'da uyuşturucu operasyonu Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 39 kilogram eroin bulundu.

Van'ın Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada otomobilin arka koltuğunun döşemesine gizlenmiş 77 paket halinde 39 kilogram eroin bulundu. Ekiplerce, 3 zanlı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. tutuklandı, A.T. ile G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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