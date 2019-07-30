Van'da uyuşturucu operasyonu: 44 kilogram esrar ele geçirildi
Van'ın Özalp ilçesi İran sınırında düzenlenen operasyonda, 44 kilogram esrar ele geçirildi.30 Temmuz 2019 Salı 12:31
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İransınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ilçenin Aşağı Tulgalı Mahallesi'ndeki sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergaha operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 44 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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