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Aktüel Van'da Urartular dönemine ait kayalara oyulmuş tekerlek kalıpları bulundu
Aktüel

Van'da Urartular dönemine ait kayalara oyulmuş tekerlek kalıpları bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde Van Müze Müdürü Erol Uslu ve YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun yürüttüğü yüzey araştırmaları sırasında çeşitli dönemlere ait yaşam alanları ve araba tekerleklerinin yapımında kullanılan kayalara oyulmuş kalıplar bulundu - Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu: - "Araştırma yaptığımız alanda yuvarlak şekilde ana kayaya oyulmuş yaklaşık bir metre çapında kalıntılara rastladık. Bu kaya kalıplarla ilgili birkaç görüş bulunmaktadır. Bunlardan biri dinsel içerikli olduklarıdır. Diğeri ise araba tekerleklerinin şekillendirildiği kalıp olarak düşünülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:07:38 -
Van'da Urartular dönemine ait kayalara oyulmuş tekerlek kalıpları bulundu

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen yüzey araştırmalarında, çeşitli dönemlere ait yaşam alanları ile Urartuların savaş ve at arabalarının tekerleklerinin yapımında kullandığı değerlendirilen kayalara oyulmuş kalıp buluntularına rastlandı.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'ın bir çok noktasında yürütülen kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarında, kentin tarihine ışık tutacak bilgiler elde ediliyor.

Van Kalesi çevresinde, Çavuştepe Kalesi ve nekropolünde, Ayanis Kalesi'nde Urartuların yaşamına dair önemli bulgulara ulaşılan kentte, yeni kazı alanlarının tespitine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Van Müze Müdürü Erol Uslu ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir köyü yakınlarında yüzey araştırması yaptı.

Sarı kayalıklar diye adlandırılan tepe ile eteklerindeki vadide yürütülen çalışmalarda çeşitli dönemlere ait mimari kalıntılar, çömlek ve seramik parçaları, tahrip edilmiş mezar ve Urartu kalelerinde de örnekleri bulunan kayalara oyulmuş tekerlek kalıpları bulundu.

Van Müze Müdürlüğü ile YYÜ Arkeoloji Bölümü Başkanlığı, elde edilen buluntuların tescil edilmesi için çalışma başlattı.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Müze Müdürü Erol Uslu ile Ulupamir köyünün doğusunda kalan Sarı kayalıklar bölgesinde yürüttükleri bilimsel çalışmada, bir yerleşim biriminin olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Tepenin eteklerindeki vadide hem demir hem de orta çağda yerleşim alanlarına ait kalıntılara rastladıklarını belirten Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Araştırma yaptığımız Sarı kayalar tepesinin bulunduğu alanda yuvarlak şekilde ana kayaya oyulmuş yaklaşık bir metre çapında kalıntılara rastladık. Bu kalıntıları Urartu kalelerinden de biliyoruz. Kaya kalıplarla ilgili birkaç görüş bulunuyor. Bunlardan biri dinsel içerikli olduklarıdır. Diğeri ise araba tekerleklerinin şekillendirildiği kalıp olarak düşünülüyor. Yaş ahşap parçalar kalıbın içine yerleştiriliyor ve kuruduktan sonra çıkartılıyor. Alanda beşi sağlam olmak üzere 10'un üzerinde kalıp tespit ettik. Tepenin eteklerinde Urartu dönemine ait mezarlık alanı ve defineciler tarafından tahrip edilmiş bir mezar yer alıyor. Mezar, Urartu uygarlığının klasik özelliklerini yansıtan yer altına taşlardan örülmüş mezar türü. Kalıntılar günümüzden yaklaşık 2 bin 800 yıl öncesine gidiyor."


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