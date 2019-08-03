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Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 78 bin 806

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 olurken Van’da ise 78 bin 806’dır.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:47
Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 78 bin 806

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 olurken Van’da ise 78 bin 806’dır.


Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, "Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761. Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 78 bin 806’dır.Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 bin 282’dir. Bitlis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 bin 618’dir. Hakkari’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 9 bin 402’dir” denildi.


Açıklamanın devamında ise “Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:47
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