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Yerel Van'da torbacılara baskın
Yerel

Van'da torbacılara baskın

Van'da emniyet ekiplerinin yakaladığı 2 torbacı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:34:00 -
Van'da torbacılara baskın

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesinde tespit edilen iş yerinde ve iş yerinde bulunan şahısların üst araması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Aramalarında; 3 beste halinde 3.1 gram metanfetamin ve 1 beste halinde 0.39 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir.Olayla ilgili olarak C.E. ve S.K. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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