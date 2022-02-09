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Aktüel Van'da 'torbacı' operasyonu! Gözaltına alındılar
Aktüel

Van'da 'torbacı' operasyonu! Gözaltına alındılar

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 19:25:00 -
Van'da 'torbacı' operasyonu! Gözaltına alındılar

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 3-9 Şubat tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 56,45 gram sentetik uyuşturucu, 4,3 gram eroin, 40,85 gram esrar, 32 sentetik ecza ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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