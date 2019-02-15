Van'da terör operasyonu! 8 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.15 Şubat 2019 Cuma 09:10
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
8 kişi yakalandı
"15 Şubat'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlananlara yönelik eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, örgütsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata başlanmıştır."
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