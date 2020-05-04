  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 02:31:34 -
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

VAN (AA) - Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 317 kişiye 911 bin 510 lira idari para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığının 28 Nisan Salı günü yayımladığı genelgeyle, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ekipler, Van'da uygulamanın başladığı 1 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 317 kişiye 911 bin 510 lira idari para cezası uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı