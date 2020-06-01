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Aktüel

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 09:21:15 -
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı

VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 111 kişiye 335 bin 860 lira idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece saat 00.00'da sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Van'da iki günde kısıtlamaya uymayan 111 kişiye 335 bin 860 lira idari para cezası verildiği belirtildi.

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