Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 111 kişiye para cezası uygulandı
VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 111 kişiye 335 bin 860 lira idari para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece saat 00.00'da sona erdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Van'da iki günde kısıtlamaya uymayan 111 kişiye 335 bin 860 lira idari para cezası verildiği belirtildi.