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Aktüel Van'da seyir halindeki araç alev aldı
Aktüel

Van'da seyir halindeki araç alev aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 01:41:54 -
Van'da seyir halindeki araç alev aldı

VAN (AA) - Van'da seyir halinde alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Özalp ilçesine bağlı Günyüzlü Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Seyithan Ertürkmen'in kullandığı 16 AJV 929 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı.

Aracını güvenli bir bölgeye alan sürücü durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, alev alan araca müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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